Косаток включили в Красную книгу Росcии

Список животных, включенных в Красную книгу России, изменен впервые за 23 года, сообщает "Интерфакс".

В Красную книгу внесены 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Минюст России утвердил соответствующие приказы Минприроды России в четверг.

Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

В числе добавленных в список птиц оказались чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

Как уточнили в ведомстве, предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в десять лет.

В то же время "Экологическая вахта Сахалина" на своих страницах в соцсетях сообщает, что ВНИРО и Росрыболовство готовят новую «китовую тюрьму». Отловы морских млекопитающих могут возобновиться.

Институт вновь объявил о проведении общественных слушаний по материалам общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих на 2021 год.

ВНИРО предлагает отловить: 35 белух и 2549 моржей для коренных народов Чукотки; 4 косатки и 10 белух для научных исследований и контрольного лова в Охотском море; 6030 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений (Сахалин) и Командорских островах.

Заказчиком материалов ОДУ по-прежнему выступает Росрыболовство.

При этом они прямо противоречат решению российского правительства включить плотоядную популяцию косатки в Красную книгу РФ.