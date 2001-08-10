Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2020
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15:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Косаток включили в Красную книгу Росcии

Косаток включили в Красную книгу Росcии
Список животных, включенных в Красную книгу России, изменен впервые за 23 года, сообщает "Интерфакс".
 
В Красную книгу внесены 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Минюст России утвердил соответствующие приказы Минприроды России в четверг.
 
Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.
 
В числе добавленных в список птиц оказались чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.
 
Как уточнили в ведомстве, предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в десять лет.
 
В то же время "Экологическая вахта Сахалина" на своих страницах в соцсетях сообщает, что ВНИРО и Росрыболовство готовят новую «китовую тюрьму». Отловы морских млекопитающих могут возобновиться. 
 
Институт вновь объявил о проведении общественных слушаний по материалам общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих на 2021 год.
 
ВНИРО предлагает отловить: 35 белух  и 2549 моржей для коренных народов Чукотки; 4 косатки и 10 белух для научных исследований и контрольного лова в Охотском море;  6030 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений (Сахалин) и Командорских островах.
 
Заказчиком материалов ОДУ по-прежнему выступает Росрыболовство.
При этом они прямо противоречат решению российского правительства включить плотоядную популяцию косатки в Красную книгу РФ.

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