Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2020
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Сегодня в Южно-Сахалинске продезинфицируют улицы
11:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинске продезинфицируют улицы

Сегодня днем, 3 апреля, две улицы обработают дезинфекционными средствами в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает мэрия города.
 
Ориентировочно работы начнутся в полдень. Специалисты вымоют участки улицы Горького от Компроспекта до Больничной и проспекта Победы от площади до улицы Ленина.
 
- Для более качественной обработки жителей областного центра просят -
воздержаться от прогулок по указанным участкам, а также не пользоваться личным транспортом, - отмечают в администрации.

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