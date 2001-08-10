Сегодня в Южно-Сахалинске продезинфицируют улицы

Сегодня днем, 3 апреля, две улицы обработают дезинфекционными средствами в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает мэрия города.

Ориентировочно работы начнутся в полдень. Специалисты вымоют участки улицы Горького от Компроспекта до Больничной и проспекта Победы от площади до улицы Ленина.

- Для более качественной обработки жителей областного центра просят -

воздержаться от прогулок по указанным участкам, а также не пользоваться личным транспортом, - отмечают в администрации.