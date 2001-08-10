Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2020
Сегодня 02:16
77,73|85,74|28,78
Сегодня в Южно-Сахалинске продезинфицируют улицы
16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер

Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер

Губернатор Сахалинской области провел совещание в ситуационном центре и пообщался со специалистами системы «Безопасный город». Две тысячи камер, объединенных в единую сеть, позволяют оперативно обнаружить тех, кому предписано находиться дома.

Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве региона, в единую базу данных сегодня вносят сведениях обо всех, кто прибыл на остров авиа- или морским транспортом. Для этого еще в аэропорту или морском порту у пассажиров берут согласие на обработку персональных данных. С кем не удалось поработать на месте, документы оформляют позже, на дому. Для этого привлекают полицейских и волонтеров. В таблицу также заносят номера мобильных телефонов и адрес гражданина. Именно благодаря этой системе удается обнаруживать нарушителей карантинного режима.  

– Устанавливать жителей, которые не соблюдают предписание Роспотребнадзора, позволяет система распознавания лиц, работающая с высокой степенью точности. Компьютер сопоставляет исходные данные с изображениями, которые транслируют камеры видеонаблюдения, установленные повсюду. Мы в режиме реального времени можем увидеть, где в данный момент находится нарушитель и принять меры, – сообщил руководитель областного центра информатизации Роман Чужинов. 

Как отметили в пресс-службе правительства, данные нарушителей передают в Минздрав, Роспотребнадзор и полицию. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?