Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
Губернатор Сахалинской области провел совещание в ситуационном центре и пообщался со специалистами системы «Безопасный город». Две тысячи камер, объединенных в единую сеть, позволяют оперативно обнаружить тех, кому предписано находиться дома.
Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве региона, в единую базу данных сегодня вносят сведениях обо всех, кто прибыл на остров авиа- или морским транспортом. Для этого еще в аэропорту или морском порту у пассажиров берут согласие на обработку персональных данных. С кем не удалось поработать на месте, документы оформляют позже, на дому. Для этого привлекают полицейских и волонтеров. В таблицу также заносят номера мобильных телефонов и адрес гражданина. Именно благодаря этой системе удается обнаруживать нарушителей карантинного режима.
– Устанавливать жителей, которые не соблюдают предписание Роспотребнадзора, позволяет система распознавания лиц, работающая с высокой степенью точности. Компьютер сопоставляет исходные данные с изображениями, которые транслируют камеры видеонаблюдения, установленные повсюду. Мы в режиме реального времени можем увидеть, где в данный момент находится нарушитель и принять меры, – сообщил руководитель областного центра информатизации Роман Чужинов.
Как отметили в пресс-службе правительства, данные нарушителей передают в Минздрав, Роспотребнадзор и полицию.
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