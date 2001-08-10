Сахалинцам не будут начислять пени за неуплату ЖКХ

Премьер Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает приостановление начисления пеней за неуплату ЖКХ до 1 января будущего года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.

В документе, который еще не опубликован, говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. Кроме того, в нем говорится о приостановлении начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья. При этом, как указывается в постановлении, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.

Правительство получило право устанавливать до 1 января 2021 года «особенности начисления и уплаты» пени в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт по «антикризисному закону», который 31 марта приняла Госдума.

Согласно тому же закону в этом году могут быть установлены особенности штрафов и пеней для юрлиц, которые не вовремя или не полностью оплатили услуги по договорам газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.