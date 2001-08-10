Сахалинским школьникам могут продлить учебный год

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов допустил продление учебного года для школьников. Об этом он заявил в эфире онлайн-марафона «Домашний час» в соцсети «ВКонтакте», сообщает РБК

«Что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена», — сказал он. По его словам, школьников не отправят на второй год из-за дистанционного обучения.

Кравцов отметил, что дату сдачи единого госэкзамена могут повторно перенести. Это зависит от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, а также от общей ситуации с коронавирусом в стране, заявил он.

Министр добавил, что сейчас первый день ЕГЭ назначен на 8 июня и решения о переносе его даты не принимали. Ранее экзамен планировали провести с 25 мая по 29 июня.

Накануне замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что ведомство хочет завершить учебный год в установленные сроки, но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

В связи с переносом времени начала проведения ЕГЭ Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы. Ранее прием документов начинался не позднее 20 июня.