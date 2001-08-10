Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2020
Сегодня 11:18
76,41|82,63|32,63
Родственники и полиция ищут 36-летнего южносахалинца
13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Штрафы грозят сахалинским компаниям, не желающим сотрудничать с региональным оператором

Штрафы грозят сахалинским компаниям, не желающим сотрудничать с региональным оператором

Министерство экологии Сахалинской области продолжает побуждать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к заключению договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. В реестр тех, кто не заключал такие договора, уже попало 28 компаний.

Лиц, скрывающих образование отходов от хозяйственной деятельности и нарушающим требования законодательства, ждут внушительные штрафы, а также приостановление работы на срок до 90 суток.

– Отсутствие заключенных договоров – одна из главных причин возникновения несанкционированных свалок в муниципальных образованиях области, – отметил директор департамента государственного надзора областного министерства экологии Олег Беднов. – Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не спешащих заключать договора с региональным оператором, постоянно пополняется. Их деятельность у нас на особом контроле. 

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном Минэкологии, сегодня на Сахалине ведут активную работу по ликвидации несанкционированных свалок. Быстрее всего от мусора избавляются в Корсаковском районе, областном центре и его окрестностях. Не приступали к устранению незаконных свалок администрации Углегорского, Охинского, Ногликского, Смирныховского, Тымовского, Поронайского, Томаринского, Холмского и Невельского городских округов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?