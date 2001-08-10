Теперь всем россиянам необходимо носить с собой паспорт

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 3 апреля.

В связи с тем, что в стране введен режим повышенной готовности, граждане обязаны соблюдать общественный порядок, соблюдать законные требования руководителя ликвидации ЧС, при получении инструкций от уполномоченных должностных лиц эвакуироваться с территории, где есть угроза возникновения ЧС.

Кроме того, при обнаружении пострадавшего, необходимо вызвать к нему помощь и до ее прибытия попытаться помочь, если самой жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Россияне должны иметь при себе паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и, если есть, документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.

При угрозе возникновения ЧС нельзя препятствовать действиям уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта. Нельзя распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или непосредственно возникновении чрезвычайной ситуации.

Весь список правил Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» можно прочесть здесь.

Напомним, режим повышенной готовности в Сахалинской области официально ввели 18 марта.