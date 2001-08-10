Более 3500 сахалинцев получили информацию о пребывании на карантине и в самоизоляции
Более 3500 тысяч человек обзвонили сотрудники агентства по делам молодежи и молодежного ресурсного центра островного региона, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска. Они присоединились к колл-центру, который организовали в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Главная задача работников колл-центра – предупредить сахалинцев о правилах нахождения на карантине и самоизоляции, а также предложить помощь.
- Многим островитянам в эти дни нужна помощь. Мы очень активно работаем с людьми пожилого возраста, но не только они сейчас находятся на карантине или самоизоляции. Также на него отправляют всех прибывших на Сахалин и тех, кто перемещался на внутренних рейсах по острову. Наши сотрудники спрашивают, требуется ли людям помощь в доставке продуктов, лекарств и прочего, - отметил и.о. руководителя Агентства пол делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Ежедневно сотрудники колл-центра сообщают телефоны горячих линий. Попросить помощи сахалинцы могут по следующим номерам:
- 8-800-201-00-99, (4242) 240-075 — горячая линия в министерстве соцзащиты Сахалинской области;
- (4242) 510-073 — волонтеры ОНФ;
- +7-924-881-68-28 и 31-81-80 — волонтерский центр в «Единой России» и «Молодой гвардии»;
- 8-800-300-6503 — горячая линия минздрава.
- Люди часто благодарят за то, что мы им все разъясняем. Помощь требуется не многим, так как в основном сахалинцам помогают родственники или друзья, - отметил и.о. директора Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.
Также в эти дни работает отдельная горячая линия, которую обслуживает волонтерский штаб. Он объединил разные добровольческие организации острова. Сахалинцы могут связаться с волонтерами по телефону 8 (4242) 500-090. Горячая линия открыта для пожилых людей, нуждающихся в помощи. Пенсионеры могут попросить доставить продукты, лекарства, бытовые товары, рассказать о любой личной проблеме, получить информационную помощь.
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