Более 3500 сахалинцев получили информацию о пребывании на карантине и в самоизоляции

Более 3500 тысяч человек обзвонили сотрудники агентства по делам молодежи и молодежного ресурсного центра островного региона, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска. Они присоединились к колл-центру, который организовали в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Главная задача работников колл-центра – предупредить сахалинцев о правилах нахождения на карантине и самоизоляции, а также предложить помощь.

- Многим островитянам в эти дни нужна помощь. Мы очень активно работаем с людьми пожилого возраста, но не только они сейчас находятся на карантине или самоизоляции. Также на него отправляют всех прибывших на Сахалин и тех, кто перемещался на внутренних рейсах по острову. Наши сотрудники спрашивают, требуется ли людям помощь в доставке продуктов, лекарств и прочего, - отметил и.о. руководителя Агентства пол делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Ежедневно сотрудники колл-центра сообщают телефоны горячих линий. Попросить помощи сахалинцы могут по следующим номерам:

8-800-201-00-99, (4242) 240-075 — горячая линия в министерстве соцзащиты Сахалинской области;

(4242) 510-073 — волонтеры ОНФ;

+7-924-881-68-28 и 31-81-80 — волонтерский центр в «Единой России» и «Молодой гвардии»;

8-800-300-6503 — горячая линия минздрава.

- Люди часто благодарят за то, что мы им все разъясняем. Помощь требуется не многим, так как в основном сахалинцам помогают родственники или друзья, - отметил и.о. директора Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

Также в эти дни работает отдельная горячая линия, которую обслуживает волонтерский штаб. Он объединил разные добровольческие организации острова. Сахалинцы могут связаться с волонтерами по телефону 8 (4242) 500-090. Горячая линия открыта для пожилых людей, нуждающихся в помощи. Пенсионеры могут попросить доставить продукты, лекарства, бытовые товары, рассказать о любой личной проблеме, получить информационную помощь.