Тихоокеанское
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17:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дистанционное обучение началось для сахалинских школьников

Дистанционное обучение началось для сахалинских школьников

Дистанционное обучение началось во всех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска сегодня, 6 марта. Процесс организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Каждая школа определяет подходящий формат обучения. Это может быть онлайн или офлайн-обучение, а также «пакетное решение».  

Мэр областного центра Сергей Надсадин поручил департаменту образованию усилить контроль за дистанционным обучением. Специалистам ведомства поставлена задача следить за качеством применяемого процесса, контролировать ситуацию и своевременно реагировать на обращения родителей учеников. 

Кроме того, каждая южно-сахалинская образовательная организация разрабатывает графики консультации для родителей учеников по вопросам, связанным с технологией обучения в данный период. Также свои вопросы можно задать специалистам городского департамента образования по телефону горячей линии: 312-687 (доб. 1-8). 

Детские сады продолжают функционировать в режиме дежурных групп. Как отметили в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, их посещают дети родителей, работающих в сферах, которые обозначены в указе президента. Сегодня в дошкольные учреждения городского округа ходят чуть более 500 ребят. В случае необходимости число мест увеличат. 

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