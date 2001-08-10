Более тысячи листовок по профилактике короновируса раздали невельские волонтеры

Информационную работу среди невельчан проводят волонтеры, в связи с распространением коронавирусной инфекции. К акции #МыВместе также подключились сотрудники полиции и добровольной народной дружины. На улицах города, даже не смотря на выходные дни, они раздают прохожим листовки с информацией о симптомах и профилактике заболевания. Также в информационном бюллетене указаны телефоны волонтерского штаба и «горячей линии» центра социального обслуживания.

На сегодняшний день волонтерами распространено свыше тысячи подобных памяток. Стоит сказать, что в Невельском волонтерском центре жизнь не останавливалась и в выходные дни. Добровольцы трудились над пошивом защитных масок, которые сегодня будут вручены пожилым людям, входящим в группу риска. За неделю отработано более 50 заявок по доставке продуктов невельчанам старшего возраста и людям, находящимся на самоизоляции. Видя активную работу невельского волонтерского корпуса, начали поступать звонки от неравнодушных жителей, готовых пополнить ряды добровольцев, сообщили в пресс-службе администрации Невельска.