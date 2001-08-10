Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
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11:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В одном из микрорайонов Южно-Сахалинска завтра отключат воду

В одном из микрорайонов Южно-Сахалинска завтра отключат воду

Подачу холодной воды временно ограничат в 14-м микрорайоне Южно-Сахалинска завтра, 8 апреля. Отключение связано с ремонтными работами.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии города, воды не будет с 9:00 до 18:00 в домах по улице Комсомольской: 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243а, 245, 247, 251, 251а, 253, 255, 257, 257а, 259, 259а, 259б.

Телефоны диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал»: 72-32-40, 497-925.

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