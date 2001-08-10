Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
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11:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Продавать медицинские маски и перчатки смогут только фармацевтические компании

Правительство РФ опубликовало постановление, которое ограничивает розничную продажу медицинских масок и респираторов и наценки на них. 
 
Продавать средства индивидуальной защиты, а также медицинские перчатки смогут только фармацевтические компании. 
 
"Определить акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита" федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли. Установить запрет на розничную куплю-продажу товаров со дня вступления в силу настоящего постановления для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения",  - говорится в постановлении.
 
Правительство ограничило и наценки на маски и респираторы. Она не должна превышать 10% от себестоимости. Предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен превышать 10 копеек за единицу товара.
 
Учитывая это распоряжение, непонятно, как в Сахалинской области  продолжится торговля масками в розничных сетях. На прошлой неделе маски поступили в свободную продажу в десятках островных магазинов.

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