Продавать медицинские маски и перчатки смогут только фармацевтические компании

Правительство РФ опубликовало постановление, которое ограничивает розничную продажу медицинских масок и респираторов и наценки на них.

Продавать средства индивидуальной защиты, а также медицинские перчатки смогут только фармацевтические компании.

"Определить акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита" федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли. Установить запрет на розничную куплю-продажу товаров со дня вступления в силу настоящего постановления для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения", - говорится в постановлении.

Правительство ограничило и наценки на маски и респираторы. Она не должна превышать 10% от себестоимости. Предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен превышать 10 копеек за единицу товара.