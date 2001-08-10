В Аниве построят висячий мост через Лютогу

Пешеходный висячий мост построят через реку Лютогу в Аниве. Его возведут на месте бывшего подобного моста, который был установлен в городе в советские времена, сообщает ТИА "Острова" RosTender.info.

Из муниципального бюджета на проектирование объекта выделили 10 млн рублей. Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика. Его итоги подведут 8 мая, заявки от участников принимают до 28 апреля.

Предполагается, что мост соединит между собой две части города. Проектировщику предстоит определить, будет ли он подвесным или вантовым. Ориентировочная протяженность объекта, вместе с лестничными спусками, составит 100 метров, длина самой большой пролетной части – 50 метров.

Высоту сооружения рассчитают с учетом прохождения маломерных судов и наивысших паводковых отметок уровня воды в Лютоге. Мост собираются украсить иллюминацией.

Согласно требованиям администрации города, проект моста должен быть готов через 7 месяцев после заключения контракта.