Стали известны новые даты проведения ЕГЭ
Минпросвещения РФ опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Как передает "Интерфакс", в соответствии с документом, обязательный госэкзамен по русскому языку должен состояться в четверг, 11 июня, по математике - в понедельник, 15 июня (и базовый, и профильный).
Полностью предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит так:
- 8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 11 июня (четверг) – русский язык;
- 15 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровня;
- 18 июня (четверг) – история, физика;
- 22 июня (понедельник) – обществознание, химия;
- 25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;
- 26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
- 29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
С 1 по 11 июля будут резервные дни сдачи. "Сентябрьская волна" ЕГЭ для тех, кто не смог сдать обязательные ЕГЭ в основной период, в этом году должна пройти в один день: 22 сентября.
Тем временем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
"Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году", - сказал Смолин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 10:12 Сегодня Две недели осталось до пика эпидемии коронавируса в России
10:42 Сегодня Выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей
11:32 Сегодня Шесть многоквартирных домов строят Поронайске
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
09:34 1 Апреля Режим самоизоляции ввели на Сахалине
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
09:34 11 Марта Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска
16:12 10 Марта Надземный переход хотят построить возле «Сити Молла»
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
Выбор редакции
- 09:34 Сегодня Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 13:42 Вчера Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
- 14:12 6 Апреля Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу
- 10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 Вчера Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 Вчера Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?