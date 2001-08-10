Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
Сегодня 14:33
75,46|82,01|33,21
Бесплатные продукты раздадут сахалинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Стали известны новые даты проведения ЕГЭ

Стали известны новые даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения РФ опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Как передает "Интерфакс", в соответствии с документом, обязательный госэкзамен по русскому языку должен состояться в четверг, 11 июня, по математике - в понедельник, 15 июня (и базовый, и профильный).

Полностью предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит так:

  • 8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 11 июня (четверг) – русский язык;
  • 15 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровня;
  • 18 июня (четверг) – история, физика;
  • 22 июня (понедельник) – обществознание, химия;
  • 25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;
  • 26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
  • 29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

С 1 по 11 июля будут резервные дни сдачи. "Сентябрьская волна" ЕГЭ для тех, кто не смог сдать обязательные ЕГЭ в основной период, в этом году должна пройти в один день: 22 сентября.

Тем временем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

"Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году", - сказал Смолин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?