Стали известны новые даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения РФ опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Как передает "Интерфакс", в соответствии с документом, обязательный госэкзамен по русскому языку должен состояться в четверг, 11 июня, по математике - в понедельник, 15 июня (и базовый, и профильный).

Полностью предполагаемый календарь ЕГЭ выглядит так:

8 июня (понедельник) – география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня (четверг) – русский язык;

15 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровня;

18 июня (четверг) – история, физика;

22 июня (понедельник) – обществознание, химия;

25 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

26 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

29 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

С 1 по 11 июля будут резервные дни сдачи. "Сентябрьская волна" ЕГЭ для тех, кто не смог сдать обязательные ЕГЭ в основной период, в этом году должна пройти в один день: 22 сентября.

Тем временем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

"Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году", - сказал Смолин.