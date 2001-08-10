Сахалинский театр кукол запустил онлайн-проект «Театр: внеклассное чтение». В этом ему помогло министерство культуры и архивного дела региона. Артисты записали уже 21 видеоролик на своем YouTube-канале, где читают литературные произведения из школьной программы.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве, идея проекта родилась после обращения директора начальной школы № 7 Инны Герасимович к художественному руководителю театра, Антонине Добролюбовой. С образовательным учреждением связывают давние дружеские отношения: просмотры спектаклей, творческие встречи с артистами.

– К предложению создать подобный проект мы отнеслись с большим интересом, – отметила заслуженный работник культуры РФ Антонина Добролюбова, автор идеи и режиссер. – Изначально мы планировали прямой формат общения с детьми, но время внесло свои коррективы и было принято решение сделать видеопроект. При этом театр стал добрым другом для каждой семьи и смог прийти в гости в каждый дом.

Организаторы поставили перед собой задачу научить детей и подростков не только читать, интересоваться разнообразной литературой, но и рассуждать, развивать образное мышление, творческую фантазию, умение сопереживать персонажам.

Сейчас идет оформление видеоконтента. Поскольку изначально речь шла о ребятах младшего возраста, то первые произведения были взяты из рекомендованного перечня литературы для учеников начальной школы. Проект будет иметь продолжение. После снятия ограничительных мероприятий продолжится запись литературных произведений для средних и старших классов.