Сахалинский театр кукол запустил онлайн-проект «Театр: внеклассное чтение»
Сахалинский театр кукол запустил онлайн-проект «Театр: внеклассное чтение». В этом ему помогло министерство культуры и архивного дела региона. Артисты записали уже 21 видеоролик на своем YouTube-канале, где читают литературные произведения из школьной программы.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве, идея проекта родилась после обращения директора начальной школы № 7 Инны Герасимович к художественному руководителю театра, Антонине Добролюбовой. С образовательным учреждением связывают давние дружеские отношения: просмотры спектаклей, творческие встречи с артистами.
– К предложению создать подобный проект мы отнеслись с большим интересом, – отметила заслуженный работник культуры РФ Антонина Добролюбова, автор идеи и режиссер. – Изначально мы планировали прямой формат общения с детьми, но время внесло свои коррективы и было принято решение сделать видеопроект. При этом театр стал добрым другом для каждой семьи и смог прийти в гости в каждый дом.
Организаторы поставили перед собой задачу научить детей и подростков не только читать, интересоваться разнообразной литературой, но и рассуждать, развивать образное мышление, творческую фантазию, умение сопереживать персонажам.
Сейчас идет оформление видеоконтента. Поскольку изначально речь шла о ребятах младшего возраста, то первые произведения были взяты из рекомендованного перечня литературы для учеников начальной школы. Проект будет иметь продолжение. После снятия ограничительных мероприятий продолжится запись литературных произведений для средних и старших классов.
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