С начала года 75 сахалинских многодетных семей решили жилищный вопрос. До 2 миллионов рублей на приобретение или строительство жилья могут получить семьи, где воспитываются трое детей.

В островном регионе обширный пакет мер поддержки по улучшению жилищных условий ежегодно совершенствуется. Еще одну возможность для решения квартирного вопроса скоро получат семьи, где в 2020 году родился третий малыш. При заключении ипотечного договора в коммерческом банке они смогут воспользоваться социальной выплатой – до 2 миллионов рублей – на погашение остатка основного долга. Сейчас такая мера предоставляется многодетным семьям, только если договор заключен с Сахалинским ипотечным агентством, сообщили в правительстве области.

Единовременные выплаты при рождении третьего ребенка островные семьи получают с 2014 года. Размер финансовой поддержки – 50 процентов стоимости приобретаемого или строящегося жилья, но не более 2 миллионов рублей. За эти годы выплатой воспользовались более 2 тысяч семей.

– Многодетные семьи, участвующие в программах строительства жилья, также могут воспользоваться данной выплатой. Таким образом, мы помогаем семьям минимизировать расходы собственных средств на решение жилищного вопроса, – рассказала начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты Сахалинской области Галина Щёкотова.

Семьям с четырьмя и более детьми, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляется единовременная выплата, которая покрывает в полном объеме расходы на покупку жилья. Размер выплаты зависит от состава семьи и места приобретения квартиры и в среднем составляет до 8 миллионов рублей.

В семье Мукаевых три дочки и сын. С помощью единовременной выплаты новоселье справили в прошлом году. Приобрели просторную благоустроенную квартиру в планировочном районе Луговое.

– В новом гнездышке уютно и комфортно. Детям хватает места и для игр, и для учебы. Также пользуемся и другими льготами для многодетных семей. Это очень существенная помощь, – считает мама четверых детей Олеся Мукаева.

Выплаты на улучшение жилищных условий существенно влияют на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Часть из этих мер реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и национального проекта «Демография», который инициирован Президентом Владимиром Путиным.