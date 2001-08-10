Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
Сегодня 14:33
75,46|82,01|33,21
Бесплатные продукты раздадут сахалинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Бесплатные продукты раздадут сахалинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Бесплатные продукты раздадут сахалинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Сахалинцы из разных населенных пунктов получат помощь от представителей бизнеса. Вчера, 6 апреля, на заседании регионального правительства подняли вопрос о продуктовых корзинах для людей в трудной жизненной ситуации. Это касается островитян, которые в период действия пандемии остались без работы и средств к существованию. 

 – Наша сеть готовит продуктовые наборы, в которые входят основные продукты питания. Это крупы, мясные и рыбные консервы, мука, макароны, сахар, чай, кондитерские изделия. По спискам социальных служб мы предоставим эти продукты нуждающимся, – рассказала руководитель розничной сети «Пятница» Елена Сипирина. – Продукты получат не только жители областного центра, но и Невельска, села Березняки, где находятся наши продуктовые магазины.  

Для получения помощи надо обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства. Кроме того, продуктовые наборы направят в волонтерский корпус области для передачи нуждающимся.  

Как напоминают в пресс-службе правительства региона, в Сахалинской области предоставляется 250 мер социальной поддержки для разных категорий граждан: малоимущих, семей с детьми, представителей старшего поколения.  Информация о выплатах и льготах размещена на сайтах областного министерства соцзащиты и Центра социальной поддержки Сахалинской области. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?