В Невельске готовятся к санитарной очистке города после зимнего периода
В Невельске готовятся к санитарной очистке города после зимнего периода. Пандемия не должна стать помехой в очистке городских улиц, тротуаров и придомовых территорий Невельска после прошедшего зимнего периода, - уверен мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. Приморский город всегда отличался чистотой городских улиц, так должно быть и впредь, сообщили в администрации города.
В утвержденный план «О мерах по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Невельского района после прошедшего зимнего периода» сегодняшняя ситуация внесла свои коррективы, и месячник по наведению санитарного порядка и благоустройства на территории населенных пунктов Невельского района в период с 1 по 30 апреля претерпит изменения. Тем не менее руководителям МУП «Невельское ДРСУ» , МУП «Горнозаводская управляющая компания» и ООО «Шебунино» все же необходимо организовать работы по ремонту и окраске различных видов ограждений (мостов, скверов, тротуаров), принять меры по ремонту, обновлению, окраске скамеек, урн, автобусных остановок, дорожной разметки «Пешеходный переход», очистке ливневых коллекторов (лотков), установке решеток (крышек) на ливневые колодцы, установке (замене) дорожных знаков, искусственных неровностей.
Управляющим компаниям Невельского района также необходимо включиться в работу и организовать санитарную уборку придомовых территорий жилых домов, очистку дренажей и водоотводных канав на прилегающей территории, восстановление (ремонт), покраску детских игровых комплексов, площадок, ремонт и окраску ограждений площадок для сбора бытового мусора, контейнеров, произвести завоз растительного грунта для проведения работ по озеленению придомовых территорий. Сознательность должны проявить и владельцы торговых точек, и привести в порядок прилегающую территорию. Пока остается открытым вопрос, что будет с запланированными на 17 и 24 апреля субботниками по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории населенных пунктов Невельского района.
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