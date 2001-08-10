Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
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12:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Капремонт фасада детского сада обойдется бюджету Томари почти в 7 млн рублей

Капитальный ремонт фасада томаринского детского сада «Малыш» пройдет летом этого года. На сайте госзакупок уже идет прием заявок для участия в тендере. Об этом сообщает astv.ru.

Согласно техническому заданию, рабочие отремонтируют цоколь строения, сделают панельную отделку фасада, обустроят новые козырьки, крыльца и лестницы. Также здесь обновят входную группу, освещение по фасаду здания и восстановят отмостку на территории учреждения.

Победитель электронных торгов станет известен 15 апреля. Он должен будет выполнить работы с 1 июня по 1 сентября. Максимальная сумма контракта составит 6 969 260, 68 рублей.

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