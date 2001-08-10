Капремонт фасада детского сада обойдется бюджету Томари почти в 7 млн рублей

Капитальный ремонт фасада томаринского детского сада «Малыш» пройдет летом этого года. На сайте госзакупок уже идет прием заявок для участия в тендере. Об этом сообщает astv.ru.

Согласно техническому заданию, рабочие отремонтируют цоколь строения, сделают панельную отделку фасада, обустроят новые козырьки, крыльца и лестницы. Также здесь обновят входную группу, освещение по фасаду здания и восстановят отмостку на территории учреждения.

Победитель электронных торгов станет известен 15 апреля. Он должен будет выполнить работы с 1 июня по 1 сентября. Максимальная сумма контракта составит 6 969 260, 68 рублей.