Южно-Сахалинск признали благоприятным для проживания

Исследование комфортности городской среды в 1114 населенных пунктах проводили Минстрой, государственная компания «Дом.РФ» и консалтинговое бюро «Стрелка». Участников мониторинга разделили по группам в зависимости от количества населения и климатических условий.

Благоприятными были признаны 262 города. У национального лидера – Москвы – 276 баллов, Южно-Сахалинск в своей группе набрал 181 балл из 360 возможных, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

Оценка проводилась по следующим направлениям: жилье и прилагающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура с прилегающими пространствами и общегородское пространство. Каждое направление рассматривалось по нескольким критериям. Например, безопасность, комфортность, экологичность и здоровье. Общий результат сложился из 36 показателей.

Анализируемая информация поступала из разных источников: соцсетей, Росстата, электронных страниц органов власти и других.

Подробную информацию об исследовании можно найти на сайте.