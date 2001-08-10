Очередную свалку обнаружили сотрудники лесничества в Холмске

Груду мусора обнаружили сотрудники лесничества, подведомственного региональному минэкологии региона, на улице Колхозной в Холмске. В этом месте, на окраине города, расположен частный жилой сектор. Скорее всего, его жители долгое время и сваливали здесь строительные и бытовые отходы.

На месте работали три единицы тяжелой техники – два погрузчика и самосвал местного дорожного хозяйства. Самосвал сделал шесть ходок, прежде чем свалка была полностью ликвидирована. Всего с улицы Колхозной сегодня было вывезено около 60 кубометров мусора.

– Ранее эту свалку мы занесли в общий реестр, это своеобразная база данных с местом расположения всех несанкционированных свалок в регионе, – рассказал директор департамента государственного надзора министерства экологии Сахалинской области Олег Бледнов. – По поручению губернатора муниципалитеты обязаны в кратчайшие сроки навести порядок у себя в районах, ликвидировать более 100 свалок, прислать в минэкологии подтверждающие документы и фото. К слову, наш реестр постоянно пополняется.

Министерство строго проверяет, как муниципальные власти исполняют поручение губернатора. Накануне государственные инспекторы убедились, что свалка на улице Колхозной действительно была качественно убрана. В ближайшие дни эта локация из реестра будет исключена, сообщили ТИА "Острова" в администрации Холмска.

Министерство продолжит контролировать, как районные власти наводят чистоту в муниципальных образованиях. На юге Сахалина эта работа ведется достаточно активно. Как только подтает снег в центральной и северной частях острова, ведомство планирует напомнить о своих обязанностях мэрам этих районов.