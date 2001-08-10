Очередную партию защитных масок пошили курильчанки для сотрудников районной полиции
Жительницы Курильска откликнулись на проблему нехватки защитных масок и сели за швейные машинки. Спрос на них в Курильском районе впервую очередь возник на предприятиях, где продолжают работать в условиях повышенной готовности – это жилищно-коммунальное хозяйство, аэропорт и полиция. На прошлой недели 60 штук защитных масок были бесплатно переданы муниципальному предприятию “Жилкомсервис” для сотрудников, задействованных на работах по дезинфекции подъездов и дворовых площадок. 55 изделий доставлены работникам аэропорта “Ясный” и 40 – в ОМВД по Курильскому району. Об этом рассказала газета Красный маяк.
Чтобы справиться с дефицитом одноразовых медицинских масок за ручное производство её марлевого прототипа взялись Анна Русакова и Эльвира Пономарева. Анна Геннадьевна известна в районе как предпринимательница, оказывающая услуги по пошиву и ремонту одежды. Эльвира Викторовна - костюмер централизованной клубной системы. Для курильчанок добровольное решение посвятить время карантина на общую пользу было естественным. Основным подручным материалом в пошиве масок стала перевязочно-операционная ткань. У швей в ней нет нехватки – военными передано для этих целей 500 метров марли, также ткань закуплена администрацией района. Пошив продолжается каждый день. Вот и вчера, 6 апреля, очередную партию масок в количестве 80 штук доставили местным сотрудникам полиции. Приятной новостью стало то, что “перепрофилироваться” и присоединиться к швеям на время карантина решила еще одна курильчанка - сотрудница физкультурно-оздоровительного комплекса Добрина Лайкова.
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