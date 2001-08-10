Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2020
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Улицу Комсомольскую частично отремонтируют
15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В частном секторе 23 микрорайона отключат холодную воду

Частный сектор 23-го микрорайона Южно-Сахалинска останется без холодной воды.
 
Как сообщают ТИА "Острова" в городском водоканале, причина - устранение утечки на водопроводе в районе Пенсионного фонда. Воды не будет в первой половине дня 9 апреля.
 
Ограничения продлятся с 09.30 до 14.00 и затронут жилые дома и здания по ул. Ленина, переулкам Дорожный, Мебельный, Восточный, Мостовой, Путевой, а также пр-д Майский.
 
Телефоны диспетчерской службы МКП «Городской водоканал»: 72-32-40, 497-925.

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