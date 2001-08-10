Жительнице Троицкого выдали первую сельскую ипотеку

Первую сельскую ипотеку выдали на Сахалине. Получателем льготного кредита – под 2,7 процента годовых – стала медик из села Троицкое Анивского района. Островитянка улучшила свои жилищные условия благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На покупку недвижимости ей предоставили 4 миллиона рублей сроком на 20 лет.

– Изначально я хотела взять ипотеку на обычных условиях. Уже выбрала квартиру и готовилась оформлять необходимые документы. Однако друзья рассказали об этой выгодной программе. Упускать такой шанс – было бы неправильно, поэтому я решила в ней поучаствовать. Теперь из муниципального общежития я перееду в собственную квартиру, – поделилась жительница Троицкого Виктория Вязментинова.

Как сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона, взять жилищный кредит на выгодных условиях можно в Россельхозбанке. В феврале 2020 года кредитная организация заключила соответствующее соглашение с министерством сельского хозяйства РФ. В прошлом месяце по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в областном отделении банка от островитян приняли 32 заявки на сумму более 120 миллионов рублей.

Отметим, получить льготную сельскую ипотеку (от 2,7 до 3 процентов годовых) может любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма кредита – от 100 тысяч рублей, а срок погашения – до 25 лет. При этом первоначальный взнос начинается от 10 процентов. Заемщики смогут приобрести на сельских территориях квартиру, дом или земельный участок под строительство жилья.