Анивских арендаторов муниципального имущества освободили от арендных платежей
Мэр Анивы Артем Лазарев, в связи с введением режима самоизоляции на территории Сахалинской области, решил освободить арендаторов муниципального имущества от уплаты арендных платежей за апрель-май.
Решение принято на основании плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции, утвержденного председателем правительства РФ от 17.03.2020 года № 2185п-П13.
В настоящее время проект этого нормативно-правового акта проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщили в администрации Анивы.
В ближайшее время департамент по управлению муниципальным имуществом направит субъектам МСП дополнительные соглашения к договорам аренды.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к консультанту ДУМИ - Коноваловой Анастасии Владимировне по номеру телефона: 8 (42441) 4-03-02.
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