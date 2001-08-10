Анивских арендаторов муниципального имущества освободили от арендных платежей

Мэр Анивы Артем Лазарев, в связи с введением режима самоизоляции на территории Сахалинской области, решил освободить арендаторов муниципального имущества от уплаты арендных платежей за апрель-май.

Решение принято на основании плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции, утвержденного председателем правительства РФ от 17.03.2020 года № 2185п-П13.

В настоящее время проект этого нормативно-правового акта проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщили в администрации Анивы.

В ближайшее время департамент по управлению муниципальным имуществом направит субъектам МСП дополнительные соглашения к договорам аренды.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к консультанту ДУМИ - Коноваловой Анастасии Владимировне по номеру телефона: 8 (42441) 4-03-02.