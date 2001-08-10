В Невельском районе желающих приглашают на работу

На фоне сложившейся ситуации всплеска безработицы в Невельском районе не зафиксировано. Как рассказала директор ОКУ «Невельский центр занятости населения» Елена Радченко сегодня специалисты работают с желающими трудоустроиться как по телефону, так и через специализированный интерактивный портал. Специалисты предлагают варианты возможного трудоустройства, подбирают подходящие профессии для обучения, консультируют по выплатам пособий и другим вопросам сферы занятости.

Жителям района предлагается 54 вакансии, официально зарегистрированных со статусом безработный числится 61 человек. Узнать интересующую информацию о предлагаемых вакансиях жители района могут по телефону (42436) 6-06-45 (по вопросу трудоустройства), 66-125 (профобучения), 6-24-38 (директор). ОКУ «Невельский центр занятости» до 30 апреля работает по временному графику с 9.00 до 17.00.