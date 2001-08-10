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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Акцию "Бессмертный полк" предложили провести онлайн
Акцию "Бессмертный полк" предложили провести онлайн. Организаторы акции, в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая.
"Но разумеется, каждый человек принимает решение самостоятельно и тут мы полностью полагаемся на ваш здравый смысл",- сообщается на сайте Бессмертный полк.
Координаторы Бессмертного полка всегда считали, что память о своем солдате – это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами:
Социальные сети: Сделайте фото своей семьи вместе с портретом или запишите свой рассказ на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома
Социальные сети: разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех сетей вскоре будут размещены в наших группах. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего ветерана.
Онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр Бессмертного полка будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.
Сайт Бессмертного полка: если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru – сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких.
Дома: достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям.
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Новости общества Сахалина и Курил
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