Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2020
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Улицу Комсомольскую частично отремонтируют
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Ленина закроют в ночь для движения в Южно-Сахалинске

В ночь на пятницу, 10 апреля, с 1.00 до 6.00 в Южно-Сахалинске будет полностью закрыт для проезда в обоих направлениях участок ул. Ленина от ул. Бумажной до ул. Транзитной.
 
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации областного центра, подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы на временном мосту через реку Рогатка в районе Пенсионного фонда. Чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев, работы будут проводить ночью.

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