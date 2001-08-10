Участок улицы Ленина закроют в ночь для движения в Южно-Сахалинске

В ночь на пятницу, 10 апреля, с 1.00 до 6.00 в Южно-Сахалинске будет полностью закрыт для проезда в обоих направлениях участок ул. Ленина от ул. Бумажной до ул. Транзитной.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации областного центра, подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы на временном мосту через реку Рогатка в районе Пенсионного фонда. Чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев, работы будут проводить ночью.