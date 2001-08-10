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11:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Улицу Комсомольскую частично отремонтируют
С завтрашнего дня, 10 апреля, завод имени Федотова планирует начать выпуск асфальто-бетонной смеси. Об этом ТИА "Острова" сообщает администрация Южно-Сахалинска.
Уже сегодня дорожники будут подготавливать участок улицы Комсомольской (от дома № 255, район «Зодчего») до Пуркаева под ямочный ремонт. Следующим станет фрагмент Комсомольской от проспекта Победы до улицы Пограничной.
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