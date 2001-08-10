В «Единой России» предложили увеличить максимальный порог по ипотеке, при котором граждане могут уйти на «кредитные каникулы»

В «Единой России» предлагают Правительству увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении «кредитных каникул». Об этом сообщили в Пратии. С таким заявлением выступил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

«Лидер нашей партии, Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы». Вчера Правительством было опубликовано постановление, в соответствии с которым максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составит 1,5 млн рублей. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране», - рассказал Турчак.

Однако, по словам секретаря Генсовета «Единой России», необходимо изыскать возможность для увеличения максимального порога ипотечного займа, при котором граждане могут уйти на «кредитные каникулы».

«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с Правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие бОльшие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные каникулы». Наша задача - помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», - заключил Турчак.

- «Кредитные каникулы» - несомненно, очень своевременная в нынешней ситуации мера для людей, попавших в сложное финансовое положение из-за ухода на самоизоляцию или на карантин. Может, это не позволит в полной мере решить проблемы, но, вкупе с мерами поддержки, уже принятыми президентом Владимиром Путиным и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, даст семье возможность оценить ситуацию, оформить дополнительные пособия, пополнить семейный бюджет. Вместе с тем, действительно, ограничение суммы ипотеки до 1,5 миллиона рублей существенно уменьшит количество сахалинцев и курильчан, которые могли бы уйти на «кредитные каникулы», - в среднем сумма ипотечного займа в островном регионе составляет 3 млн. рублей. Я полностью поддерживаю предложение увеличить максимальный порог кредита, хотя бы до 3 млн. рублей. Тогда воспользоваться отсрочкой смогут практически все семьи, которые в этом нуждаются, - отметила руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Наталья Захарчук.

По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей. Также в «Единой России» отметили - в связи с тем, что в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, большинство их жителей не сможет уйти на «кредитные каникулы», если их условия не будут изменены.