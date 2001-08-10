Военнослужащие будут следить за пожароопасной ситуацией на Сахалине с помощью беспилотников
Военнослужащие ВВО приступили к мониторингу пожароопасной обстановки на Дальнем Востоке с применением беспилотных летательных аппаратов.
«В соответствии с указаниями командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко в целях эффективного мониторинга пожарной обстановки на территории военного округа будут задействованы комплексы беспилотной авиации «Орлан-10», - говорят в пресс-службе Восточного военного округа.
Мониторинг проведут в наиболее пожароопасных районах Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области, а также Республике Саха (Якутия).
Комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» будут летать на высоте до 2 тыс. метров в радиусе 120 километров не мене 10 часов в день.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
- 11:42 3 Апреля Сегодня в Южно-Сахалинске продезинфицируют улицы
- 13:42 3 Апреля Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
09:34 11 Марта Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска
16:12 10 Марта Надземный переход хотят построить возле «Сити Молла»
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
Выбор редакции
- 09:34 8 Апреля Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 13:42 7 Апреля Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
- 14:12 6 Апреля Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу
- 10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?