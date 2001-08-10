Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
Сегодня 06:35
74,61|81,09|32,31
О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
12:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие будут следить за пожароопасной ситуацией на Сахалине с помощью беспилотников

Военнослужащие будут следить за пожароопасной ситуацией на Сахалине с помощью беспилотников

Военнослужащие ВВО приступили к мониторингу пожароопасной обстановки на Дальнем Востоке с применением беспилотных летательных аппаратов.

«В соответствии с указаниями командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко в целях эффективного мониторинга пожарной обстановки на территории военного округа будут задействованы комплексы беспилотной авиации «Орлан-10», - говорят в пресс-службе Восточного военного округа.

Мониторинг проведут в наиболее пожароопасных районах Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области, а также Республике Саха (Якутия).

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» будут летать на высоте до 2 тыс. метров в радиусе 120 километров не мене 10 часов в день.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?