Служба занятости адресно работает с сахалинцами, оставшимися без работы в период пандемии коронавируса

На сегодняшний день в службе занятости зарегистрированы 2601 человек, из них в качестве безработных – 1569. На этой неделе специалисты регистрируют увеличение обращений. Только за последние два дня в центры занятости обратились более 120 человек. 13 из них официально признаны безработными, с остальными продолжают взаимодействие специалисты.

– Очень важно, что у нас люди, потерявшие работу по каким-то причинам, могут обратиться в центр занятости, где им либо предложат вакансии, либо другие решения сложной ситуации, – отметил Валерий Лимаренко.

О своем опыте поиска работы губернатору рассказала жительница Анивы Мария. Девушка – бухгалтер по образованию, потеряла работу в начале марта. В центр занятости она обратилась накануне. За это время специалисты помогли ей не только разместить резюме, зарегистрироваться на интерактивном портале, но и подобрать вакансию по специальности. Собеседование с работодателем пройдет в ближайшее время.

– Мы адресно работаем с каждым обратившимся. Если не можем сразу трудоустроить человека и есть необходимость сменить сферу деятельности – то предлагаем обучение. Вот и Мария готова получить новые компетенции, если не подойдет предлагаемая работа, – рассказала руководитель агентства по труду и занятости Сахалинской области Татьяна Бабич.

За последнюю неделю заявлено 497 новых вакансий, подтверждено 1700 ранее заявленных, общая потребность – более 8 тысяч.

Новых работников ждут учреждения здравоохранения, предприятия ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, сферы переработки, торговли.

Генеральный директор мясоперерабатывающей фабрики «Золотой Теленок» Алексей Плотников рассказал, что только в апреле их предприятие приняло двух новых работников.

– Один из них приехал на остров с материка вслед за женой – медицинским работником. Второй был самозанятым, но из-за сложившейся ситуации потерял доход.

Первый сейчас работает на участке формовки, второй - рабочим склада, – рассказал Плотников. – Думаю, что люди довольны. Мы обеспечиваем своих работников транспортом, двухразовым питанием, а также осуществляем подвоз к месту работы.

Напомним, заявление о поиске работы можно подать через интерактивный портал службы занятости населения (https://rabota.sakhalin.gov.ru). С учетом имеющейся у претендента квалификации специалисты центра занятости подберут вакансии в условиях ограничительных мер. На период поиска безработным гражданам, зарегистрированным в центрах занятости, будет выплачиваться пособие.