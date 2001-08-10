Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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14:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Воспитанники детдома стали шить защитные маски

Воспитанники детдома стали шить защитные маски

Педагог дополнительного образования троицкого детского дома Людмила Григорьева изменила учебную программу. Теперь дети шьют защитные маски.

«Мы отложили в сторону все планы и быстро перестроились. Закупили марлю, в интернете нашли выкройки и советы как лучше шить защитные маски. Для ребят помладше – модель попроще, для старших – посложнее. Маски у нас пятислойные. Есть свои стахановцы, это те, кому удается в день изготовить по 8 масок. У нас всего 7 рабочих мест, да и ребята долго работать не могут, так что общий объем продукции пока невелик, но мы горды своим вкладом в общее дело», - рассказывает педагог.

По мере приобретения опыта ребята переходят к более сложной «колпачковой» модели защитной маски. Урок технологии в детском доме стал особенно популярным, сообщают в администрации Анивского района.

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