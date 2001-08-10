Воспитанники детдома стали шить защитные маски

Педагог дополнительного образования троицкого детского дома Людмила Григорьева изменила учебную программу. Теперь дети шьют защитные маски.

«Мы отложили в сторону все планы и быстро перестроились. Закупили марлю, в интернете нашли выкройки и советы как лучше шить защитные маски. Для ребят помладше – модель попроще, для старших – посложнее. Маски у нас пятислойные. Есть свои стахановцы, это те, кому удается в день изготовить по 8 масок. У нас всего 7 рабочих мест, да и ребята долго работать не могут, так что общий объем продукции пока невелик, но мы горды своим вкладом в общее дело», - рассказывает педагог.

По мере приобретения опыта ребята переходят к более сложной «колпачковой» модели защитной маски. Урок технологии в детском доме стал особенно популярным, сообщают в администрации Анивского района.