Более 1 тысячи продуктовых наборов готовы передать сахалинские предприниматели жителям
Более 1 тысячи продуктовых наборов готовы передать сахалинские предприниматели жителям. Инициатива, запущенная бизнесменами Южно-Сахалинска, нашла поддержку у коллег в районах области. На сегодняшний день к ней присоединились 76 предприятий из 14 районов области.
– Мы понимаем все сложности, с которыми сейчас могут столкнуться люди. В это непростое время мы не закрываемся и не сокращаем людей. Более того, мы готовы включиться в сбор продуктовых корзин, – рассказала на прямой линии губернатора, посвященной эпидобстановке в островном регионе, коммерческий директор ООО «Ханаан» Татьяна Самсонова.
О готовности оказать помощь нуждающимся и собрать продуктовые наборы рассказал также генеральный директор мясоперерабатывающей фабрики «Золотой Теленок» Алексей Плотников. А индивидуальный предприниматель Андрей Вешка, занимающийся поставками на Сахалин продуктов питания, отметил, что его предприятие собирается передавать наборы через социальный магазин. Об этом сообщили в правительстве области.
– Ваша готовность поделиться с нуждающимися очень важна. Это и материальная и моральная поддержка. Мы должны действовать сообща, чтобы преодолеть кризис, тогда у нас все получится, – поблагодарил бизнесменов губернатор Валерий Лимаренко.
Напомним, об инициативе представителей бизнеса, готовых поддержать продуктовыми наборами сахалинцев и курильчан в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, стало известно 7 апреля.
В продуктовые наборы предложили включить основные продукты питания. Это крупы, мясные и рыбные консервы, мука, макароны, сахар, чай и кондитерские изделия.
Для получения помощи надо обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства. Кроме того, продуктовые наборы будут направляться в волонтерский корпус области для передачи нуждающимся.
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