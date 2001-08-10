Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Неработающим из-за коронавируса сахалинцам помогут материально

Неработающим из-за коронавируса сахалинцам помогут материально

Сотрудники островных организаций, вынужденных прекратить работу из-за пандемии коронавируса, могут получить временную материальную помощь – до 25 тысяч рублей. 

Благотворительную программу фонда «Будущее вместе» поддержали члены общественной палаты Сахалинской области и представители крупного бизнеса. 

Чтобы получить материальную помощь, необходимо подать заявление на вступление в программу в срок до 1 июня. Форма размещена на сайте региональной общественной палаты. Документ нужно распечатать, заполнить и подписать собственноручно. 

После этого фото или скан заявления нужно направить на платформу Сахалин.Онлайн. В течение двух-трех дней на банковскую карту заявителя поступят деньги. 

Участники программы получат помощь – до 25 тысяч рублей – и до конца года, после наступления финансовой стабильности, возвращают этот взнос в благотворительный фонд. 

Как отметили в пресс-службе правительства, по такому механизму в советское время работали кассы взаимопомощи.

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