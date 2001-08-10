Неработающим из-за коронавируса сахалинцам помогут материально

Сотрудники островных организаций, вынужденных прекратить работу из-за пандемии коронавируса, могут получить временную материальную помощь – до 25 тысяч рублей.

Чтобы получить материальную помощь, необходимо подать заявление на вступление в программу в срок до 1 июня. Форма размещена на сайте региональной общественной палаты . Документ нужно распечатать, заполнить и подписать собственноручно.

После этого фото или скан заявления нужно направить на платформу Сахалин.Онлайн . В течение двух-трех дней на банковскую карту заявителя поступят деньги.

Участники программы получат помощь – до 25 тысяч рублей – и до конца года, после наступления финансовой стабильности, возвращают этот взнос в благотворительный фонд.

Как отметили в пресс-службе правительства, по такому механизму в советское время работали кассы взаимопомощи.