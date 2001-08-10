Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дополнительная секция появилась у одного из светофоров в Южно-Сахалинске

Дополнительная секция появилась у одного из светофоров в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске скорректировали работу светофора на перекрестке Коммунистического проспекта и проспекта Мира.
 
На этом светофоре добавлена дополнительная секция движения направо при повороте с Коммунистического проспекта на пр. Мира при движении с востока на север. Новая схема действует с 15.00 сегодняшнего дня.
 
«Автомобилистам необходимо учитывать эту информацию при движение по перекрестку. Изменения внесены в целях увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения», - говорят в пресс-службе администрации областного центра.

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