Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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09:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска

Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска

Подачу холодной воды временно отключат в одном из районов Южно-Сахалинска сегодня, 10 апреля. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии областного центра, это связано с проведением ремонтных работ.

С 10:00 до 14:00 не будет воды в 4-м укрупненном квартале: улицы Пограничная — Ленина — Емельянова — Вокзальная. 

Телефоны диспетчерской службы МКП «Городской водоканал»: 72-32-40, 497-925. 

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