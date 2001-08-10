Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска

Подачу холодной воды временно отключат в одном из районов Южно-Сахалинска сегодня, 10 апреля. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии областного центра, это связано с проведением ремонтных работ.

С 10:00 до 14:00 не будет воды в 4-м укрупненном квартале: улицы Пограничная — Ленина — Емельянова — Вокзальная.

Телефоны диспетчерской службы МКП «Городской водоканал»: 72-32-40, 497-925.