8 млн рублей выделила администрация Южно-Сахалинска на грантовые проекты
Итоги грантового конкурса регионального агентства по делам молодежи подвели в Южно-Сахалинске. Традиционно его участниками стали различные некоммерческие организации области.
Каждый из участников мог получить до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Островитяне предлагали устроить различные патриотические акции, слеты, спортивные и культурные события, а также мероприятия, направленные на помощь нуждающимся.
- В этом году мы получили беспрецедентное количество заявок. Свои идеи представили 26 организаций. Из них мы выбрали 23, которые и получат средства. Сахалинцы запрашивали разные суммы, начиная от 115 до 500 тысяч рублей. Мы постарались по максимуму поддержать всех, - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
В списках победителей - представители регионального отделения «Поискового движение России», «Российского союза молодежи», волонтерского клуба «Мы вместе», островных спортивных организаций и многих других.
- Мы запросили средства на проект «Школа поисковика», который запустили уже в прошлом году. Тогда мы проводили лекции, а в этом году хотим приобрести металлоискатели, чтобы на практике можно было обучать школьников. Планируем летом в лагере «Сахалинский артек» провести поисковую смену, также устроим традиционный выезд в Смирныховский район на практику, в октябре на слете «Наследники Победы» также будем работать, - отметил руководитель отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.
Как отмечают в мэрии областного центра, грантовый конкурс агентства по делам молодежи проходит ежегодно. Получить субсидию до 500 тысяч рублей могут авторы проектов, направленных на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а также направленных на:
- патриотическое, духовно-нравственное воспитание
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ
- развитие молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи
- укрепление молодой семьи;
- поддержку волонтерского, добровольческого движения;
- профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
- работу с детьми и подростками из "группы риска";
- формирование и развитие экологической культуры среди молодежи;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- участие молодежи в общественной жизни Сахалинской области;
- популяризацию здорового образа жизни;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта среди молодежи в Сахалинской области;
- охрану окружающей среды и защиту животных.
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