8 млн рублей выделила администрация Южно-Сахалинска на грантовые проекты

Итоги грантового конкурса регионального агентства по делам молодежи подвели в Южно-Сахалинске. Традиционно его участниками стали различные некоммерческие организации области.

Каждый из участников мог получить до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Островитяне предлагали устроить различные патриотические акции, слеты, спортивные и культурные события, а также мероприятия, направленные на помощь нуждающимся.

- В этом году мы получили беспрецедентное количество заявок. Свои идеи представили 26 организаций. Из них мы выбрали 23, которые и получат средства. Сахалинцы запрашивали разные суммы, начиная от 115 до 500 тысяч рублей. Мы постарались по максимуму поддержать всех, - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

В списках победителей - представители регионального отделения «Поискового движение России», «Российского союза молодежи», волонтерского клуба «Мы вместе», островных спортивных организаций и многих других.

- Мы запросили средства на проект «Школа поисковика», который запустили уже в прошлом году. Тогда мы проводили лекции, а в этом году хотим приобрести металлоискатели, чтобы на практике можно было обучать школьников. Планируем летом в лагере «Сахалинский артек» провести поисковую смену, также устроим традиционный выезд в Смирныховский район на практику, в октябре на слете «Наследники Победы» также будем работать, - отметил руководитель отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Как отмечают в мэрии областного центра, грантовый конкурс агентства по делам молодежи проходит ежегодно. Получить субсидию до 500 тысяч рублей могут авторы проектов, направленных на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а также направленных на: