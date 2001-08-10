Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Почта России будет открыта во время нерабочих дней, объявленных президентом

Почта России будет открыта во время нерабочих дней, объявленных президентом

Отделения Почты России будут открыты для посетителей во время нерабочих дней, объявленных президентом. Клиентам предоставят весь перечень услуг.

Тем не менее график работы будет скорректирован в связи с распространением коронавируса. Почтовые отделения городского типа будут открыты пять дней в неделю.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

- В каждом центре субъекта РФ определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений, - отметили в организации.

Дежурное отделение почтовой связи в Южно-Сахалинске - ОПС 693020 (ул. Ленина, 220). Кроме того, продолжат работу согласно обычному графику Центры выдачи посылок и Центр обслуживания юридических лиц.

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