Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Правительство РФ утвердило новый список платных медуслуг, по которым дадут налоговый вычет

Граждане России смогут получить налоговый вычет за новые платные медицинские услуги. Расширенный список 9 апреля опубликовало правительства страны.

Согласно постановлению, теперь сахалинцы смогут частично компенсировать расходы по медицинской эвакуации, а также медицинские услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной, скорой и паллиативной помощи. Речь идет в том числе о медпомощи за пределами медицинской организации, в амбулаториях и стационарах.

Новое постановление вступит в силу через месяц после официального опубликования, при этом не раньше 1 числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, власти признали утратившим силу прежний перечень, который приняли в 2001 году.

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