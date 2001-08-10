Правительство РФ утвердило новый список платных медуслуг, по которым дадут налоговый вычет

Граждане России смогут получить налоговый вычет за новые платные медицинские услуги. Расширенный список 9 апреля опубликовало правительства страны.

Согласно постановлению, теперь сахалинцы смогут частично компенсировать расходы по медицинской эвакуации, а также медицинские услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной, скорой и паллиативной помощи. Речь идет в том числе о медпомощи за пределами медицинской организации, в амбулаториях и стационарах.

Новое постановление вступит в силу через месяц после официального опубликования, при этом не раньше 1 числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, власти признали утратившим силу прежний перечень, который приняли в 2001 году.