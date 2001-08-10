Выпускники школ не будут уходить в армию этой весной и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, сообщает РИА "Новости ".

"Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут", — рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов

Весенний призыв в российскую армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска начнутся после 20 мая. По словам Герасимова, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.

Генерал поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками, чтобы не допустить заражения коронавирусом среди новобранцев.