Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выпускники школ не будут уходить в армию этой весной

Выпускники школ не будут уходить в армию этой весной
Выпускники школ не будут уходить в армию этой весной и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, сообщает РИА "Новости". 
 
"Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут", — рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов
 
Весенний призыв в российскую армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска начнутся после 20 мая. По словам Герасимова, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.
 
Генерал поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками, чтобы не допустить заражения коронавирусом среди новобранцев. 

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