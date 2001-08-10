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12:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Правительство РФ запретило начислять пени за коммунальные услуги
Правительство России запретило начислять пени за коммунальные услуги и их отключение за несвоевременную оплату до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление вступило в силу 6 апреля.
Мораторий распространяются на всех жителей страны. Однако, Жилищным кодексом РФ и так предусмотрена отсрочка по оплате пени на 30 дней для всех потребителей.
- На наш взгляд, послабления необходимо было вводить адресно, например, для людей старше 65 лет, граждан, находящихся на карантине или на больничном, потерявших работу или чьи доходы снизились. Отмечу, что и ранее к потребителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, управляющие организации шли на встречу, подписывая соглашения о рассрочке или отсрочке уплаты основного долга, о списании пени, - отметила гендиректор саморегулируемой организации «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая.
Она подчеркнула, что обязанность потребителей своевременно и в полном объеме оплачивать жилищные и коммунальные услуги сохраняется, поэтому накапливать долги не стоит. Кроме того, обязанность по оплате пени установлена не постановлением правительства РФ, а ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, и эта норма продолжает действовать.
- Дворники и уборщицы тоже оказались на передовой в профилактике коронавирусной инфекции, и их труд, к сожалению, незаслуженно недооценен. Некоторые управляющие организации отмечают, что столкнулись с дефицитом технического персонала, так как одни работники находятся в самоизоляции, другие на больничном, а некоторые увольняются, не желая работать в напряженном режиме, - заявила Беленькая.
При этом впереди лето – время ремонтов и подготовки к отопительному сезону, необходимо закупать материалы и оборудование, платить заработную плату и налоги. Сейчас управляющие организации не включены в перечень отраслей экономики наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции и на них не распространяются предложенные правительством меры поддержки. «ЖКХ-Групп» выступило с предложением о включении деятельности по управлению домами в такой перечень.
- Риск роста неплатежей катастрофически скажется как на жилищной, так и коммунальной отраслях. При этом, одними из должников по-прежнему остаются отдельные бюджетные и ведомственные учреждения федерального, регионального и местного уровней, - добавила Ольга Беленькая.
Собираемость платежей напрямую влияет на устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса. В сложившейся ситуации поддержать отрасль и сохранить рабочие места может каждый, своевременно и в полном объеме оплачивая жилищные и коммунальные услуги, или сделав предоплату.
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Новости общества Сахалина и Курил
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