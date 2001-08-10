Ремонт улицы Комсомольской находится на контроле мэра Южно-Сахалинска

Ход начавшихся в Южно-Сахалинске работ по текущему содержанию дорог с использованием горячего асфальтобетона проверил мэр областного центра Сергей Надсадин. Градоначальник посетил ул. Комсомольскую, на состояние которой этой весной чаще всего жалуются горожане.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, на участке от ул. Пуркаева до ул. Емельянова начались работы по фрезерованию дорожного покрытия. С помощью спецтехники на протяжении всего участка картами будет снят верхний слой асфальта, порядка 5 см. Следующим этапом станет укладка горячего асфальтобетона. Главная задача специалистов завода строительных материалов им. М. Федотова — привести дорожное покрытие в удовлетворительное состояние до момента реконструкции участка.

- Ситуация, связанная с текущим состоянием ул. Комсомольской, находится на моем личном контроле. Учитывая немалое число поступивших как в администрацию, так и в мои аккаунты в социальных сетях жалоб, обращений и нареканий, первой привести в порядок было решено именно эту улицу. Учитывая большую протяженность Комсомольской, в этом году участок от ул. Пуркаева до ул. Емельянова охватят текущим ремонтом, а от пр. Победы до моста через ручей Пригородный — планируют начать капитально ремонтировать, - сказал Сергей Надсадин.

Кроме того, мэр поставил задачу профильным структурам администрации Южно-Сахалинска оперативно реагировать на поступающие жалобы. Сегодня ведется работа по выявлению дефектов дорожного полотна, которые в рамках гарантийных обязательств до 15 мая должны устранить подрядчики.

Работы по текущему ремонту участка ул. Комсомольской от ул. Пуркаева до ул. Емельянова с использованием горячего асфальтобетона выполняются участками, так называемыми картами, поэтому необходимости в полном перекрытии движения для автомобилей и общественного транспорта нет. С учетом продолжающегося режима самоизоляции на улицах областного центра движение не напряженное, поэтому по мере необходимости дорожники будут ограничиваться временным перекрытием небольших участков.

- Непосредственно к асфальтированию можно будет приступить в конце нынешней недели-начале следующей. Чтобы качественно выполнить данный вид работ, необходимо соблюсти некоторые условия. Так, покрытию надо высохнуть, соответственно, и температуры воздуха должны быть плюсовыми. Муниципальный асфальтовый завод к работе готов, - рассказал директор завода им. М. Федотова Алексей Римша.

В планах специалистов предприятия в самое ближайшее время, если позволят погодные условия, с помощью горячего асфальтобетона привести в порядок пер. Железнодорожный и ул. Фабричную. Также будут приведены в порядок и улицы областного центра с небольшими повреждениями дорожного полотна. Всего - порядка 15 тыс. кв. метров.

На следующей неделе в администрации Южно-Сахалинска состоится пресс-конференция, в рамках которой мэр областного центра обсудит с представителями городских и областных СМИ вопросы капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети. Впрочем, представители СМИ станут не единственными, кто сможет задать мэру и руководителям профильных служб города «дорожные» вопросы.

- Я часто общаюсь с прессой, вместе с тем, а сейчас очень много уделяю времени общению с горожанами в социальных сетях. Поэтому, мои подписчики также смогут поучаствовать в пресс-конференции, правда заочно. Что это значит? С сегодняшнего дня я принимаю в личных сообщениях в своих аккаунтах вопросы от горожан по дорогам. Все обращения мы структурируем и ответим на самые острые и актуальные, - отметил Сергей Надсадин.

Адреса официальных аккаунтов мэра Южно-Сахалинска:

- https://www.facebook.com/sergey.nadsadin;

- https://www.instagram.com/sergey.nadsadin;

- https://vk.com/sergey.nadsadin;

- https://ok.ru/sergey.nadsadin.

В рамках капитального ремонта в 2020 году за счет средств муниципалитета планируется отремонтировать более 15 км городских дорог: Южно-Сахалинск — Синегорск от ул. Ключевской до Санаторного, Дальнее — Елочки, дороги в 25 микрорайоне и другие, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Наращивание темпов строительства в островной столице стало возможным благодаря инициативе главы региона Валерия Лимаренко по перераспределению средств дорожного фонда в пользу муниципалитетов.