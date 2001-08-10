С 1 апреля социальные пенсии* на Сахалине и Курилах проиндексированы на 6,1 процента. Это связано с тем, что индекс роста прожиточного минимума пенсионера в стране составил 1,061, поэтому и утверждён коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,061, то есть на 6,1 процента.

Размер социальной пенсии по старости составляет 5 тыс. 606,15 рубля.

Социальная пенсия по потери кормильца составляет:

в случае потери одного родителя — 5 тыс. 606,15 рубля

в случае потери обоих родителей — 11 тыс. 212,36 рубля

Размер социальной пенсии по инвалидности различается по группам инвалидности и составляет:

I группа — 11 тыс. 212,36 рубля;

II группа — 5 тыс. 606,15 рубля;

III группа — 4 тыс. 765,27 рубля.

Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом. В южных и центральных районах — 1,4; в Охе и Ногликах — 1,6; на Курильских островах — 2,0.

Изменившиеся выплаты получают 10 тыс. 900 жителей островного региона.

Среди получателей социальной пенсии у нас в регионе также проживает 2 тыс. 142 ребенка-инвалида. У этой категории получателей размер социальной пенсии, уже с районным коэффициентом, с 1 апреля 2020 года составляет:

в южных и центральных районах Сахалина — 18 тыс. 836,5 рубля;

в Охинском и Ногликском районах — 21 тыс. 527,42 рубля;

на Курильских островах — 26 тыс. 909,28 рубля.

Одновременно с индексацией размера социальных пенсий повысились и соответствующие размеры других видов пенсий по государственному обеспечению.

Обращаем внимание. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе, социальных пенсий, произведена всем пенсионерам: неработающим и работающим.

*Социальные пенсии подразделяются на три вида:

Социальная пенсия по старости назначается гражданам, постоянно проживающим в РФ, а также иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет, в случае если они не имеют права на страховую пенсию.

С 2019 года по 2028 год - продлится переходный период, в течение которого произойдет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение социальной пенсии по старости. По завершении этого переходного периода социальная пенсия по старости будет назначаться: мужчинам — в 70 лет, женщинам — в 65 лет. Эти возрастные рамки применяются на всей территории России, независимо от климатических условий и отдаленности.

Для граждан из числа малочисленных народов Севера, социальная пенсия по старости по-прежнему будет назначаться при достижении возраста 50 и 55 лет, соответственно женщины и мужчины. При этом указанным гражданам социальная пенсия не выплачивается в период выполнения работы.

Социальную пенсию по случаю потери кормильца, закреплённую законом о государственном пенсионном обеспечении, получают дети, потерявшие одного или обоих родителей.

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается гражданам при отсутствии стажа работы, детям-инвалидам до 18 лет, а также инвалидам 1, 2 и 3 группы инвалидности.