Около 50 сахалинских Волонтеров Победы прошли онлайн обучение

Сахалинские волонтеры Победы проходят онлайн-обучение на платформе SkillCup. На ней представлен Единый стандарт обучения для желающих присоединиться к волонтерскому движению и сопровождать мероприятия в Год памяти и славы.

На Сахалине в системе зарегистрировались около 100 человек. Уже половина из них завершили обучение. Никита Клочко начал изучать уроки на онлайн платформе недавно. Все знания, полученные на курсе, понадобятся ему уже в мае. Молодой человек стал победителем всероссийского конкурса «Послы Победы». Уже через месяц он отправится в Москву, где поучаствует в параде на Красной Площади.

- Для меня – это очень важное событие. Надеюсь, что ничего не перенесут, и я в числе лучших добровольцев поеду в Москву. А чтобы я мог хорошо справиться с работой, которую мне поручат там, я прохожу этот онлайн курс. Тут есть разные вопросы: на знание истории, принципов волонтерской деятельности. И очень удобно, что обучение я прохожу на телефоне, не выходя из дома. Даже компьютер не нужен для этой платформы, - отметил Никита Клочко.

На платформу также загружен спецкурс, который рассказывает о поведении в условиях пандемии коронавируса, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Пройти обучение могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и в Личном кабинете найти информацию, как получить доступ к обучающей платформе Волонтеров Победы.