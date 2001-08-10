Сахалинские синоптики прогнозируют спокойную погоду на предстоящей неделе

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет сахалинцев и курильчан в ближайшие дни.

По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные на Сахалине небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах. Температура в субботу ночью -5…-10°, в долинах центральных районов -8…-13°, днем +0…+5°; в воскресенье ночью -3…-8°, днем +2...+7°.

Погоду первой половины недели определит область пониженного давления, с запада к острову приблизится теплый атмосферный фронт. Температура немного повысится - ночью -1…-6°, днем преимущественно +2…+7°, местами пройдут небольшие осадки. Во второй половине недели на Сахалине существенных осадков не ожидается, ночью на 1-3° будет холоднее.

На Курильских островах в выходные дни и в течение предстоящей недели температура воздуха будет колебаться в пределах -3…+3°. В отдельные дни небольшие осадки.

В Южно-Сахалинске в субботу днем возможен небольшой снег. Температура ночью -5…-7°, днем +1…+3°. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура ночью -6…-8°, днем +3…+5°.