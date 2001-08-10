В школах Сахалинской области внедряют типовую программную оболочку для дистанционного обучения
В школах Сахалинской области внедряют типовую программную оболочку для дистанционного сетевого обучения. Она позволит работать даже со смартфонов. Такое решение было принято во время родительского собрания, которое в режиме прямой трансляции провел губернатор Валерий Лимаренко на площадке 22 школы Южно-Сахалинска.
В течение двух часов обсуждались наиболее проблемные моменты, с которыми школьники, их родители и учителя столкнулись на дистанционном обучении. В частности, прозвучали жалобы о том, что учителя ряда школ свели образовательный процесс к рассылке домашних заданий.
– Повестка родительского собрания взята не из воздуха, а из жизни – из тех жалоб и замечаний, которые поступают от жителей всех районов области, – сказал Валерий Лимаренко, открывая встречу. – Дистанционные уроки не означают, что ученик остается один на один с домашним заданием. Необходим диалог с педагогом с помощью видеоконференцсвязи.
Повысить эффективность дистанционного обучения на островах позволит единая цифровая платформа. Пока ученики и педагоги используют разные программы – Skype, Zoom. Сегодня региональные власти выбирают решение для стандарта.
– Нам нужен продукт, который имеет минимальные требования к скорости Интернета и гаджету. Ученик должен иметь возможность подключаться к уроку не только с помощью компьютера, но и планшета, простого смартфона, – пояснил заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.
Во время родительского собрания продемонстрировали фрагмент урока по информационной безопасности. Участники могли видеть друг друга и общаться в режиме онлайн.
Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул: у каждого школьника на Сахалине и Курилах должна быть возможность обучаться дистанционно. Глава региона дал поручение региональному министерству образования индивидуально подходить к этой работе. Необходимо выяснить, есть ли дома компьютер или смартфон, высокоскоростной доступ в Интернет. Семьям, которые испытывают материальные трудности, будет оказана помощь.
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