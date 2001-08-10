Конкуренция выросла на рынке труда в Сахалинской области
Служба исследований HeadHunter проанализировала статистику по рынку труда за первый квартал 2020 года и выяснила как изменилась конкуренция среди соискателей Сахалинской области.
С начала года на островах на сайте hh.ru было опубликовано более двух тысяч вакансий и почти шесть тысяч резюме. В марте прирост резюме составил 25% по отношению к 2019 году, а количество вакансий увеличилось на 19%.
«Мы наблюдаем рост числа резюме на сайте hh.ru, при этом количество публикуемых вакансий остается на том же уровне. Вследствие чего растет уровень конкуренции. За март количество соискателей на одну вакансию в области вырос на 0,3 единицы и составил 5,4», – сообщила ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter на Дальнем Востоке Валерия Первухина.
Она добавила что пока уровень конкуренции в Сахалинской области остается умеренным.
Отметим, в марте средняя предлагаемая зарплата в островном регионе составила 56 915 рублей, что значительно меньше средне ожидаемой заработной платы – 68 697 рублей.
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