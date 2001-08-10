Поврежденный участок трассы «Южно-Сахалинск – Холмск» отремонтируют
Поврежденный участок трассы «Южно-Сахалинск – Холмск» отремонтируют. В месте образования трещины на Холмском перевале дорожники уже сняли асфальтовое покрытие и выровняли повреждения щебнем. Автотранспорт получил возможность безопасно передвигаться. Капитальный ремонт дороги начнется в июне, а завершится в следующем году, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Напомним, ранее этот участок пострадал от оползня. Представители областного минтранса и управления «Сахалинавтодор» зафиксировали повреждения на двух отрезках дороги на 86 километре. На трассе оперативно провели отсыпку, выравнивать ее будут в постоянном режиме до проведения масштабных восстановительных работ. На прилегающих склонах установлены маяки. С их помощью ведется наблюдение за подвижками грунтовых масс – за последние два дня отклонений от нормы не выявлено.
Разработку проектной документации по капитальному ремонту оползневого участка закончат в мае. Начать работы планируют в июне, а завершить – в следующем году.
Напомним, этот участок трассы «Южно-Сахалинск – Холмск» всегда был проблемным из-за особенностей рельефа. Асфальтовое покрытие лежит здесь не на коренных породах, а на насыпном грунте.
В октябре прошлого года здесь завершили аварийно-восстановительные работы. На участке, который находится в федеральном подчинении, рабочие построили объезд. А другой повреждённый отрезок трассы – региональный – сместили от обрушающегося склона со стороны полигона коммунальных отходов к сопке. Здесь пришлось срезать скалу и обустроить дополнительную полосу движения. Также обеспечен водоотвод, чтобы не допустить переувлажнения грунта.
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