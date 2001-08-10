Во всех школах островного региона организуют широкополосный Интернет. Для учащихся операторы связи максимально расширят каналы доступа во Всемирную сеть. Об этом губернатор Валерий Лимаренко договорился с операторами связи. Информация прозвучала во время прямой трансляции родительского собрания в южно-сахалинской школе №22.

На мероприятии выработали решения основных проблем, с которыми сталкиваются ученики, родители и учителя при дистанционном обучении. Один из самых распространенных вопросов – низкая скорость Интернета. Помимо того, система «Сетевой город. Образование» не выдерживает одновременного подключения десятков тысяч пользователей.

Сейчас проверяется техническая готовность всех островных школ, и после составляются соответствующие акты. Проверка качества связи проходит также в домах школьников. Это так называемая «последняя миля», на которой нередко возникают сбои.

Как рассказал заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков, для повышения эффективности дистанционного обучения провели переговоры с провайдерами. К примеру, Ростелеком поднял скорость Интернета до 100 мбит/с, при этом плата по тарифу осталась на прежнем уровне. А чтобы не испытывал перегрузки «Сетевой город», были установлены дополнительные серверные мощности.

– В сложившейся ситуации дистанционное обучение – это хорошая альтернатива. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок сейчас лишний раз выходил на улицу. Конечно, проблемы со связью имеются, и их нужно устранять, – поделилась мама ученика 22-ой школы Ирина Грудова.

– Я на стороне родителей. Нас такая связь не устраивает, – сказал Валерий Лимаренко. – Необходимо наладить дистанционное образование, интерактив между учеником и учителем. Это вызов сегодняшнего дня, который в будущем станет конкурентным преимуществом для наших детей. Они будут уверенно чувствовать себя в реальности цифровой экономики.

Глава региона напомнил, что на Сахалин.онлайн появилась новая тематика: «дистанционное образование». Здесь можно рассказать о плохом качестве связи, отсутствии дома Интернета и других сложностях обучения в новом формате. Обращения сразу поступают к провайдерам, и они оперативно устраняют неполадки.

Кроме того, сахалинское министерство образования запустило единую горячую линию по вопросам дистанционного обучения: 8-800-201-22-80. В рабочее время три оператора будут принимать вопросы и предложения от родителей и педагогов.