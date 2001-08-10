Во всех школах островного региона организуют широкополосный Интернет
Во всех школах островного региона организуют широкополосный Интернет. Для учащихся операторы связи максимально расширят каналы доступа во Всемирную сеть. Об этом губернатор Валерий Лимаренко договорился с операторами связи. Информация прозвучала во время прямой трансляции родительского собрания в южно-сахалинской школе №22.
На мероприятии выработали решения основных проблем, с которыми сталкиваются ученики, родители и учителя при дистанционном обучении. Один из самых распространенных вопросов – низкая скорость Интернета. Помимо того, система «Сетевой город. Образование» не выдерживает одновременного подключения десятков тысяч пользователей.
Сейчас проверяется техническая готовность всех островных школ, и после составляются соответствующие акты. Проверка качества связи проходит также в домах школьников. Это так называемая «последняя миля», на которой нередко возникают сбои.
Как рассказал заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков, для повышения эффективности дистанционного обучения провели переговоры с провайдерами. К примеру, Ростелеком поднял скорость Интернета до 100 мбит/с, при этом плата по тарифу осталась на прежнем уровне. А чтобы не испытывал перегрузки «Сетевой город», были установлены дополнительные серверные мощности.
– В сложившейся ситуации дистанционное обучение – это хорошая альтернатива. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок сейчас лишний раз выходил на улицу. Конечно, проблемы со связью имеются, и их нужно устранять, – поделилась мама ученика 22-ой школы Ирина Грудова.
– Я на стороне родителей. Нас такая связь не устраивает, – сказал Валерий Лимаренко. – Необходимо наладить дистанционное образование, интерактив между учеником и учителем. Это вызов сегодняшнего дня, который в будущем станет конкурентным преимуществом для наших детей. Они будут уверенно чувствовать себя в реальности цифровой экономики.
Глава региона напомнил, что на Сахалин.онлайн появилась новая тематика: «дистанционное образование». Здесь можно рассказать о плохом качестве связи, отсутствии дома Интернета и других сложностях обучения в новом формате. Обращения сразу поступают к провайдерам, и они оперативно устраняют неполадки.
Кроме того, сахалинское министерство образования запустило единую горячую линию по вопросам дистанционного обучения: 8-800-201-22-80. В рабочее время три оператора будут принимать вопросы и предложения от родителей и педагогов.
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